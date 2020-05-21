События

12:06 21.05.2020

В пятницу в Украине похолодает, в западных областях и Карпатах заморозки

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В пятницу в Украине похолодает, в западных областях и Карпатах заморозки

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять холодный воздух с севера Европы, сообщил Укргидрометцентр.

Без существенных осадков, в северных и северо-восточных областях небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-14 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, на юге страны 5-10° тепла; температура днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, утром днем небольшой дождь; температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем была 32,0 в 2007г., самая низкая ночью -1,7 в 1917г.

В субботу, 23 мая, ночью без осадков, днём в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°, на побережье морей 4-9° тепла; днём 10-15°, в Одесской и западных областях до 18°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

21 мая температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре, возле Киева, 12°.

Теги: #погода #прогноз
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