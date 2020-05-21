США выделят еще 1 млн долларов на борьбу с Covid-19 в Украине

США предоставляют Украине дополнительно $1 млн на противодействие пандемии коронавирусной болезни Covid-19, сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделили дополнительно 1 млн долларов на поддержку ответа Украины на пандемию Covid-19. Эта помощь, которая будет предоставлена через украинскую неправительственную организацию, будет использована для закупки товаров, связанных с Covid, включая медицинское оборудование и расходные материалы", - говорится в сообщении на сайте посольства, опубликованном в четверг.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на сегодня день правительство США выделило уже $15,5 млн на поддержку борьбы с Covid-19 в Украине.