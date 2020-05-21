Украина вышла на 50-60 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю

Украина вышла на проведение 50-60 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За вчера в Украине вирусологические лаборатории обработали 9361 образцов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это самое большое количество исследований в сутки, проведенное с начала эпидемии. Еще месяц назад нас называли лжецами, когда мы говорили о возможности вывести наши лабораторные мощности на 80 тыс. исследований в неделю. Сегодня мы уже на уровне 50-60 тыс.", - написал Ляшко на своей странице в сети Фейсбук.

Ляшко напомнил, что, согласно обновленному алгоритму, Стандартами медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" предусмотрено лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР и методом иммуноферментного анализа (ИФА).