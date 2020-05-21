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11:37 21.05.2020

В июне-июле на военную службу будет призвано 500 офицеров запаса

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В июне-июле на военную службу будет призвано 500 офицеров запаса

Министр обороны Украины подписал приказ, согласно которому по 16 военно-учетным специальностям будут призваны 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Как сообщает главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, речь идет об указе от 19 мая 2020 года №157 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне-июле 2020 года".

"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их освобождения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом", - говорится в сообщении.

Офицеры будут назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года. После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части ВСУ.

К участию в Операции Объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению ООС возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы, подчеркивается в сообщении.

"На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности", - отмечают в Генштабе.

Теги: #всу #призыв
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