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11:35 21.05.2020

Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

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Киевский метрополитен готов возобновить работу с 25 мая с соблюдением масочного режима и дистанции между пассажирами

Киевский метрополитен ведет подготовку к возобновлению работы в штатном режиме, ориентировочно с 25 мая 2020 года, окончательно точная дата будет подтверждена после обнародования на сайте Кабинета министров соответствующего документа, сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в комментарии "Сегодня".

"Мы готовы открыться и готовы работать в обычном режиме. То есть пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро по всем имеющимся каналам, в том числе и аудиозаписями", - объяснила она.

"Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", - добавила Макогон.

О возможных ограничениях на вход в вагоны пока что ничего неизвестно, точные требования будут обнародованы Кабмином, подчеркнула она.

Теги: #киев #коронавирус #метро
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