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11:10 21.05.2020

Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

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Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин указал 1 млн 440 тыс. 221 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата главы ГСЧС составила 1 279 584 грн, пенсия – 140 542 грн, доход от предоставления имущества в лизинг – 10 248 грн, банковские выплаты – 439 грн, государственная социальная помощь – 8 545 грн, банковские проценты – 863 грн, а его дочь и жена за прошлый год задекларировали 2 307 884 грн доходов.

Также он указал в декларации 141 555 грн на банковских счетах и 15 тыс. долларов наличных средств, а его жена и дочь – 2 992 575 грн по инвестиционным договорам и 42 354 грн на банковских счетах.

Глава ГСЧС владеет 50% дома (49 кв. м), 8 земельными участками (совокупная площадь 70 939 кв. м), еще 50% земельного участка площадью 2,5 тыс кв. м и недостроенным домом (180 кв. м) в Черниговской области, его жена владеет двумя земельными участками совокупной площадью 98 кв. м, нежилым помещением и недостроенной квартирой (93,51 кв. м) в Киевской области, дочь – недостроенной квартирой (63,97 кв. м) и автомобилем Mazda Skyactiv SDN 2016 года выпуска. Кроме того, в декларации указало, что семья живет в квартире площадью 69,7 кв. м в Киеве.

Теги: #гсчс #декларация #чечеткин
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