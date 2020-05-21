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11:01 21.05.2020

8,8 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число жертв вируса перешагнуло за 3 тыс.

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8,8 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, общее число жертв вируса перешагнуло за 3 тыс.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8,8 тыс. - немногим более, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 849 в 84 субъектах, в том числе выявлено активно 3716 (42%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Накануне в среду оперштаб отчитался о 8 764 новых случаев, неделю назад 15 мая их было более 10,5 тыс., наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется. Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции. Топ-3 стран мира по этому показателю, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, пока остается без изменений: опережает всех лидер антирейтинга США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке - стремительно догоняющая Россию Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

В Москве 2913 новых случаев Covid-19 за сутки, это немногим больше, чем накануне (почти 2,7 тыс.). Общее число зарегистрированных случаев инфекции в столице выросло до 155 219.

Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 - в Москве), общее число умерших перешагнуло за 3 тыс. - до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд этому показателю за все время - 135.

Выздоровели за сутки 7 289 человек, из них 3 746 - в Москве. Суммарно выписан за весь период 92 681 человек.

Теги: #рф #коронавирус
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