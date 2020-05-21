События

10:49 21.05.2020

В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек

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В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили за минувшие сутки более 320 пассажиров, прибывших аэропорт "Борисполь" двумя авиарейсами из Баку и Тель-Авива.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в четверг утром, среди прибывших не был выявлен ни один человек с повышенной температурой тела, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

"Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома". Трое граждан Украины, прибывших из Израиля и не установившие приложение, согласились пройти обсервацию", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 18,4 тыс. человек. Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили гражданина, который нарушил правила прохождения карантина. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции.

Теги: #борисполь #израиль #азербайджан
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