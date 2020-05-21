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10:48 21.05.2020

Минобразования ко Дню вышиванки подготовило спецурок для 5-11 классов

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Минобразования ко Дню вышиванки подготовило спецурок для 5-11 классов

Министерство образования и науки Украины в рамках Всеукраинской школы онлайн подготовило специальный урок для учеников 5-11 классов ко Дню вышиванки.

"Сегодня мы празднуем День вышиванки! Это интересный и яркий праздник, который напоминает нам о традициях, которые остаются модными сегодня, и будут оставаться таковыми и завтра. Для того, чтобы ученики знали больше о нашей вышиванке, в рамках Всеукраинской школы онлайн мы подготовили спецуроков для 5-11 классов", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что урок будет доступен на YouTube-канале ведомства.

Теги: #минобразования #вышиванка
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