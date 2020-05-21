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10:42 21.05.2020

На оккупированные территории Донбаса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от МККК

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На оккупированные территории Донбаса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от МККК

Представители Международного Комитета Красного Креста направили более 19 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в четверг утром.

"Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк. Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдающим от российской агрессии, МККК направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 150 кг", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #мккк #ордло #гумпомощь
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