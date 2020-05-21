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10:22 21.05.2020

ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взятке главе Фонда госимущества Украины

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ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взятке главе Фонда госимущества Украины

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил под стражей подозреваемого по делу о предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда госимущества Украины (ФГИ), сообщает пресс-служба суда в среду.

"Во вторник, 20 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12,612 млн грн луганскому бизнесмену, который подозревается в предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины", - указывается в сообщении.

Срок действия постановления суда - до 23 июня 2020 года включительно.

Как сообщалось, осенью 2019 года три человека, среди которых луганский бизнесмен, предложили главе ФГИ $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, расследование было начато в ноябре 2019 года по заявлению главы ФГИ.

Подозреваемые планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей.

30 января злоумышленники были задержаны непосредственно после предоставления первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс.

Теги: #фги #взятки #суд #вакс
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