События

10:05 21.05.2020

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще три новых случая COVID-19, выздоровели всего 82 человека

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В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще три новых случая COVID-19, выздоровели всего 82 человека

За минувшие сутки среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины были подтверждены 3 новых случая COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Двое военнослужащих (Ровенская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 7:00 21 мая в рядах ВСУ болеет 48 человек. За время пандемии выздоровело 82 человека и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 205 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 29 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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