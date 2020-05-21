За минувшие сутки во Львовской области 39 новых случаев заболевания коронавирусом

39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсвета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 426 ПЦР-тестов, из которых 39 - положительные (из них 29 – жители Львова)", – цитируют в сообщении слова Сличной.

В целом коронавирусную инфекцию обнаружили у 1175 человек, 32 человека скончались. 234 пациента выздоровели.

В среду во Львовской области зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.