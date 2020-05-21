Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое  украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Пески, Каменка, Старогнатовка, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Орехово, Новоолександровка, Шумы, Южное, Крымское.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.

«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения», - подытожили в штабе ООС.