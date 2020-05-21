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06:53 21.05.2020

Глава прокуратуры Токио планирует уйти в отставку после нарушения самоизоляции

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Глава прокуратуры Токио планирует уйти в отставку после нарушения самоизоляции

Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава, считающийся фаворитом премьер-министра Синдзо Абэ, намерен уйти в отставку после сообщения журнала Shukan Bunshun о том, что он играл в маджонг на деньги и делал это, несмотря на чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса, сообщают местные СМИ.

По их данным, Курокава признал факты, изложенные в статье. Ожидается, что он выступит с заявлением об отставке уже в четверг.

Ранее еженедельник Shukan Bunshun magazine сообщил, что глава токийской прокуратуры играл в маджонг на деньги с двумя репортерами газеты "Санкэй симбун" и сотрудником газеты "Асахи Симбун" 1 и 13 мая.

В Токио объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса, и людей просят воздержаться от выхода из дома без существенной необходимости.

Абэ сообщил журналистам в четверг, что министерство юстиции изучает сообщения о поведении Курокавы и что он еще не был проинформирован о деталях.

Министр юстиции Масако Мори заявила, что результаты расследования будут обнародованы вечером, а также, что в отношении Курокавы будут предприняты "строгие дисциплинарные меры".

Отмечается, что японское законодательство запрещает несанкционированные азартные игры.

Курокава обратил на себя внимание в январе, когда кабинет министров разрешил ему оставаться на своем посту даже после того, как ему исполнилось 63 года - пенсионный возраст для прокуроров.

Оппозиционные партии раскритиковали этот шаг, заявив, что правительство хочет сделать Курокаву генеральным прокурором, потому что тот близок к кабинету премьер-министра.

Теги: #япония #прокурор #отставка #токио
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