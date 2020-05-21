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06:45 21.05.2020

Следователь харьковской полиции подозревается в сокрытии убийства – прокуратура

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Следователь харьковской полиции подозревается в сокрытии убийства – прокуратура

Следователь Новобаварского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области подозревается в сокрытии умышленного убийства (ч.1 ст.296 УК Украины).

"В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления. Вопрос об избрании меры пресечения и отстранения полицейского от занимаемой должности решается", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции Новая Бавария в Харькове был обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство. Капитан милиции, которому было поручено расследование, решил скрыть убийство и внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, не направил копию соответствующего постановления прокурору и оставил материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.

"Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (убийство - ИФ) УК Украины", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района были задержаны по подозрению в убийстве 25-летней женщины. По информации следствия, они перерезали ей горло, а затем, чтобы скрыть преступление, спрятали тело в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его.

Позднее они признались в причастности к еще одному убийству - 46-летнего мужчины, чье тело было обнаружено в ноябре 2013 года в р.Уды. По факту естественной смерти были внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 (убийство) УК Украины с соответствующей пометкой. Позднее полиция закрыла это уголовное производство на основании п. 2 ч.1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

После признания задержанных в причастности к этому убийству местная прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства и изменила правовую квалификацию с естественной смерти на умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью.

Кроме того, прокуратура Харьковской области внесла сведения в ЕРДР по факту служебной халатности сотрудников следственного отдела Новобаварского ОП Харькова (ч.1 ст. 367 УК Украины).

Теги: #прокуратура #украина #харьковская
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