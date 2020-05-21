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05:40 21.05.2020

Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу Байдена на президентских выборах в США

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Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу Байдена на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в распространении COVID-19 по всему миру, а также в поддержке своего соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп в своем твиттере.

Он назвал "позором" "дезинформационную и пропагандистскую атаку" Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

"Все это идет сверху. Они могли бы легко остановить чуму, но не сделали этого!" - добавил президент США.

Теги: #сша #трамп #китай
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