События

05:37 21.05.2020

СБУ разоблачила ровенского депутата на хищении почти 3 млн грн при ремонте автодорог

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СБУ разоблачила ровенского депутата на хищении почти 3 млн грн при ремонте автодорог

Депутату районного совета сообщено о подозрении в хищении 3 млн. грн. при получении контракта на ремонт автодорог, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Местный депутат районного совета является владельцем строительной компании, которая в 2017 году получила контракт на ремонт дорог государственного значения на сумму около 2,9млн, гри. Во время ремонта компания депутата-коммерсанта завысила его стоимость и подделывала акты выполненных работ, а ее "заработок" составил 2,7 млн гри», - говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Имущество депутата и его сообщников уже арестовано по решению суда, а злоумышленникам объявлено подозрение по трем статьям УК Украины.

 

 

 

Теги: #сбу #украина
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