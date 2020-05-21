СБУ разоблачила ровенского депутата на хищении почти 3 млн грн при ремонте автодорог

Депутату районного совета сообщено о подозрении в хищении 3 млн. грн. при получении контракта на ремонт автодорог, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Местный депутат районного совета является владельцем строительной компании, которая в 2017 году получила контракт на ремонт дорог государственного значения на сумму около 2,9млн, гри. Во время ремонта компания депутата-коммерсанта завысила его стоимость и подделывала акты выполненных работ, а ее "заработок" составил 2,7 млн гри», - говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Имущество депутата и его сообщников уже арестовано по решению суда, а злоумышленникам объявлено подозрение по трем статьям УК Украины.