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04:07 21.05.2020

Циклон "Амфан" унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

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Циклон "Амфан" унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

Мощный циклон "Амфан"обрушился на Восточную Индию и Бангладеш, убив по меньшей мере 14 человек и уничтожив тысячи домов, сообщают местные СМИ.

Густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия принял на себя главный удар циклона.

"Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные", - заявила главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи в ходе пресс-конференции.

Она подтвердила, что по меньшей мере 10 человек погибли только в ее штате.

"Мы столкнулись с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", - добавила Бенерджи.

По словам чиновников, в соседней Бангладеш по меньшей мере четыре человека погибли.

В индийской Национальной службе реагирования на стихийные бедствия сообщили об эвакуации около 450 тыс. человек из индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса.

Как сообщают СМИ, в Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей, военные приведены в состояние боевой готовности.

В то же время отмечается, что пандемия коронавируса COVID-19 усложнила подготовку к шторму. По данным Би-би-си, полицейские штата Западная Бенгалия сообщили, что многие отказываются укрыться в убежищах из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией.

По данным метеорологов, "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч.

Накануне метеорологическая служба Би-би-си сообщала, что "Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.

Теги: #жертвы #циклон #индия
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