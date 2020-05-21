В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" - полиция

Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил, погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения "Луганск-1" Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события», - говорится в сообщении, на официальной странице Национальной полиции Украины в соцсети Фейсбук в ночь на четверг.

Раненым военнослужащим оказывается помощь врача военного госпиталя.