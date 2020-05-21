Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

Судье Волновахского районного суда Донецкой области сообщено о подозрении в использовании заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«По данным следствия, судья, пренебрегая предостережениями установленного порядка выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте оказывала пограничникам «фальшивый» паспорт с собственным фото, но под другим именем», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в среду вечером.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.