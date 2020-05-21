События

02:05 21.05.2020

В Харькове готовятся открыть детские сады с 1 июня

1 мин читать

В детских садиках Харькова в течение следующей недели должны подготовиться к возобновлению работы после очередного этапа смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента образования Ольгу Деменко.

"Официального распоряжения в городе еще не получили, решение о возобновлении работы дошкольных учебных учреждений, скорее всего, будет принято в стране 25 мая. Поэтому, по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса принят ряд мер, которые должны выполнить на следующей неделе работники дошкольного образования, чтобы с 1 июня возобновить работу детских садов", - говорится в сообщении.

По словам Деменко, в детсадах должны провести генеральную уборку, продезинфицировать все поверхности и закупить продукты питания для детей.

"Проанализируем кадровый состав работников, так как некоторым из них 60 лет. Пообщаемся с родителями относительно посещения детей. Нам необходимо спрогнозировать ситуацию, нужно знать, сколько детей будут ходить после открытия детсадов, и закупить продукты, чтобы с 1 июня дети полноценно питались", - сказала Деменко.

Она заверила, что сотрудникам детсадов и детям будут утром и в течение дня измерять температуру, принимать детей будут не в помещении, а на улице. Кроме того, в детсадах не будут проводить занятия, предполагающие близкий контакт детей.

 

Теги: #карантин #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:23 21.05.2020
Полиция нашла мужчину, подорвавшего банкомат в Слобожанском в прошлом году, и выдвинула ему подозрение

Полиция нашла мужчину, подорвавшего банкомат в Слобожанском в прошлом году, и выдвинула ему подозрение

23:51 20.05.2020
Рада приняла за основу законопроект о моратории на банкротство ГП "Энергорынок"

Рада приняла за основу законопроект о моратории на банкротство ГП "Энергорынок"

23:04 20.05.2020
На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

22:41 20.05.2020
46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

21:39 20.05.2020
Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

21:13 20.05.2020
МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

21:11 20.05.2020
МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

16:15 20.05.2020
Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

15:31 20.05.2020
Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

15:21 20.05.2020
Кабмин перевел карантин в адаптивный по регионам с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня

Кабмин перевел карантин в адаптивный по регионам с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПЕРЕНОС МИНОБРАЗОВАНИЯ ВНО

Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

ПОВРЕЖДЕНИЯ ООС ОБСТРЕЛ

Три частных дома в Красногоровке были повреждены на днях вследствие обстрела российскими наемниками – штаб ООС

ГЛАДКОВСКИЙ ПОДОЗРЕНИЕ ВАКС

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

АДВОКАТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРОШЕНКО НОВИКОВ

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ РАНЕНЫЙ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон не против поездки на саммит G7 в США - Елисейский дворец

Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые за 30 лет наблюдений покажет отрицательные значения - ООН

США ввели санкции против главы МВД Ирана

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений коронавирусом за сутки в мире

Японский космический корабль успешно выведен на орбиту - NASA

Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

Некомпетентность Китая привела к сотням тысяч смертей во всем мире из-за коронавируса

Полиция Закарпатья сообщила о подозрении двум местным жителям, причастным к стрельбе в Мукачево в феврале

Хорватия проведет парламентские выборы 5 июля

Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА