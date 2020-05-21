В Харькове готовятся открыть детские сады с 1 июня

В детских садиках Харькова в течение следующей недели должны подготовиться к возобновлению работы после очередного этапа смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента образования Ольгу Деменко.

"Официального распоряжения в городе еще не получили, решение о возобновлении работы дошкольных учебных учреждений, скорее всего, будет принято в стране 25 мая. Поэтому, по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса принят ряд мер, которые должны выполнить на следующей неделе работники дошкольного образования, чтобы с 1 июня возобновить работу детских садов", - говорится в сообщении.

По словам Деменко, в детсадах должны провести генеральную уборку, продезинфицировать все поверхности и закупить продукты питания для детей.

"Проанализируем кадровый состав работников, так как некоторым из них 60 лет. Пообщаемся с родителями относительно посещения детей. Нам необходимо спрогнозировать ситуацию, нужно знать, сколько детей будут ходить после открытия детсадов, и закупить продукты, чтобы с 1 июня дети полноценно питались", - сказала Деменко.

Она заверила, что сотрудникам детсадов и детям будут утром и в течение дня измерять температуру, принимать детей будут не в помещении, а на улице. Кроме того, в детсадах не будут проводить занятия, предполагающие близкий контакт детей.