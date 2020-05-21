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01:23 21.05.2020

Полиция нашла мужчину, подорвавшего банкомат в Слобожанском в прошлом году, и выдвинула ему подозрение

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Полиция нашла мужчину, подорвавшего банкомат в Слобожанском в прошлом году, и выдвинула ему подозрение

Сотрудники полиции выдвинули подозрение 32-летнему жителю г.Мерефа Харьковской области, который признался в подрыве банкомата в помещении магазина в пос.Слобожанское, совершенном в сентябре прошлого, 2019 года.

"Следователем следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщено о подозрении 32-летнему злоумышленнику в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции.

По информации правоохранителей, подозреваемый признал свою вину.

По данным следствия, 6 сентября прошлого года он с двумя сообщниками разбил стекло в окне магазина, проник внутрь помещения и взорвал стоявший там банкомат. Но забрать деньги злоумышленникам не удалось.

Досудебное следствие продолжается. Правоохранители собирают доказательства причастности к совершению уголовного преступления других соучастников.

Как сообщалось, о происшествии в полицию сообщила продавщица магазина. Она рассказала, что неизвестные разбили стекло в окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Теги: #взрыв #банкомат #украина #харьковщина
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