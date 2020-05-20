События

23:51 20.05.2020

Рада приняла за основу законопроект о моратории на банкротство ГП "Энергорынок"

3 мин читать

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающих защиту ГП "Энергорынок" от банкротства и создание условий для погашения задолженности, сформированной до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электроэнергии.

За принятие законопроекта №2390 авторства Юрия Камельчука (фракция Слуга народа) на заседании в среду проголосовало 257 народных депутатов.

Согласно законопроекту, хозяйственный суд отказывает в открытии производства дела о банкротстве ГП "Энергорынок" и закрывает такое производство, если ГП выступает должником.

Кроме того, мораторий на удовлетворение требований кредиторов при процедуре банкротства, согласно законопроекту, не распространяется на период проведения расчетов участников рынка электроэнергии по закону о мерах, направленных на погашение возникшей задолженности на оптовом рынке э/э (в случае его принятия, законопроект № 2386 – ИФ).

"Ранее на протяжение мая-июня 2019 года в адрес ГП "Энергорынок" от производитетей электроэнергии поступило 156 претензий-требований о срочной оплате задолженностей за приобретенную электроэнергию на сумму свыше 15 млрд грн, а также исковые требования на сумму свыше 23 млрд грн. Таким образом, у ГП есть все признаки неплатежеспособности, что является основанием для открытия дела о банкротстве предприятия… Если ГП обанкротится, то мы будем иметь проблему с распределением и поставками электроэнергии", – сказал Камельчук, представляя законопроект.

Он объяснил это тем, что в следствие банкротства "Энергорынка" генкомпании должны будут уплатить дебиторскую задолженность на сумму свыше 28 млрд грн, что негативно скажется на их деятельности.

При этом Камельчук подчеркнул, что процедура возможного банкротства ГП поставит под угрозу взаимное погашение участниками рынка электроэнергии задолженностей, сформированных до 1 июля 2019 года, механизмы которого предусмотрены законопроектом №2386 о мерах, направленных на погашение возникшей задолженности на оптовом рынке э/э.

"При открытии дела о банкротстве суд вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который фактически блокирует механизмы расчетов", – отметил он.

Как сообщалось, 30 апреля Рада приняла за основу законопроект о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии (№2386), предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть, никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – прокомментировал автор законодательной инициативы Юрий Камельчук.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, что составляет 42% от общей суммы задолженности.

В соответствии с текстом документа, после увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.

Списанию также подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.

Теги: #рынок #украина #энергетика #электроэнергии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:04 20.05.2020
На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

22:41 20.05.2020
46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

21:39 20.05.2020
Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

21:13 20.05.2020
МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

21:11 20.05.2020
МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

11:42 20.05.2020
Зеленский: невозможно найти независимого человека в энергоотрасли

Зеленский: невозможно найти независимого человека в энергоотрасли

08:50 20.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

08:22 20.05.2020
Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

07:52 20.05.2020
В Днепре сгорел легковой автомобиль

В Днепре сгорел легковой автомобиль

07:21 20.05.2020
Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПЕРЕНОС МИНОБРАЗОВАНИЯ ВНО

Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

ПОВРЕЖДЕНИЯ ООС ОБСТРЕЛ

Три частных дома в Красногоровке были повреждены на днях вследствие обстрела российскими наемниками – штаб ООС

ГЛАДКОВСКИЙ ПОДОЗРЕНИЕ ВАКС

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

АДВОКАТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРОШЕНКО НОВИКОВ

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ РАНЕНЫЙ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон не против поездки на саммит G7 в США - Елисейский дворец

Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые за 30 лет наблюдений покажет отрицательные значения - ООН

США ввели санкции против главы МВД Ирана

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений коронавирусом за сутки в мире

Японский космический корабль успешно выведен на орбиту - NASA

Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

Некомпетентность Китая привела к сотням тысяч смертей во всем мире из-за коронавируса

Полиция Закарпатья сообщила о подозрении двум местным жителям, причастным к стрельбе в Мукачево в феврале

Хорватия проведет парламентские выборы 5 июля

Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА