На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

В результате обстрела российскими наемниками на Донбассе позиций украинских военных возле поселка Марьинка один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 20 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил ранения. Воин был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Украинские военные, используя штатное вооружение, вынуждены были открыть прицельный огонь по позициям российских наемников.

«Потери противника уточняются», - подытожили в штабе ООС