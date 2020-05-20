46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Еще 46 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Однако есть также 46 новых случаев COVID-19 в области. Лабораторный центр исследовал сегодня, 20 мая, 584 новых образцов. Поэтому, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано", - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По его словам, 18 человек за сутки полностью выздоровели, повторное тестирование на Covid-19 не выявило наличие вируса в организме.

Глава ОГА отметил, что общее число инфицированных в Черновицкой области составило 2842 человека.