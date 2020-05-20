События

22:41 20.05.2020

46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

1 мин читать
46 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Еще 46 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Однако есть также 46 новых случаев COVID-19 в области. Лабораторный центр исследовал сегодня, 20 мая, 584 новых образцов. Поэтому, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано", - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По его словам, 18 человек за сутки полностью выздоровели, повторное тестирование на Covid-19   не выявило наличие вируса в организме.

Глава ОГА отметил, что общее число инфицированных в Черновицкой области составило 2842 человека.

 

Теги: #ога #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:04 20.05.2020
На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий - штаб ООС

21:39 20.05.2020
Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

Помощь США Украине на борьбу с пандемией Covid-19 увеличилась до $15,5 млн – посольство

21:13 20.05.2020
МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

МИД 22 мая подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ – Енин

21:11 20.05.2020
МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

МИД Украины протестует в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине

14:44 20.05.2020
После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

08:50 20.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

08:22 20.05.2020
Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

07:52 20.05.2020
В Днепре сгорел легковой автомобиль

В Днепре сгорел легковой автомобиль

07:21 20.05.2020
Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:42 20.05.2020
На взятке в $2 тыс. США и 10 т зерна разоблачен подполковик СБУ

На взятке в $2 тыс. США и 10 т зерна разоблачен подполковик СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПЕРЕНОС МИНОБРАЗОВАНИЯ ВНО

Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

ПОВРЕЖДЕНИЯ ООС ОБСТРЕЛ

Три частных дома в Красногоровке были повреждены на днях вследствие обстрела российскими наемниками – штаб ООС

ГЛАДКОВСКИЙ ПОДОЗРЕНИЕ ВАКС

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

АДВОКАТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРОШЕНКО НОВИКОВ

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ РАНЕНЫЙ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые за 30 лет наблюдений покажет отрицательные значения - ООН

США ввели санкции против главы МВД Ирана

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений коронавирусом за сутки в мире

Японский космический корабль успешно выведен на орбиту - NASA

Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

Некомпетентность Китая привела к сотням тысяч смертей во всем мире из-за коронавируса

Полиция Закарпатья сообщила о подозрении двум местным жителям, причастным к стрельбе в Мукачево в феврале

Хорватия проведет парламентские выборы 5 июля

Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА