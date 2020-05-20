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22:19 20.05.2020

США ввели санкции против главы МВД Ирана

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США ввели санкции против главы МВД Ирана

США в среду внесли в санкционные списки 12 иранских физических и юридических лиц за нарушения, связанные с правами человека, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"США сегодня вводят финансовые санкции и визовые ограничения в отношении иранских физических и юридических лиц в соответствии с нашими полномочиями, касающимися борьбы против нарушения прав человека", - говорится в заявлении Помпео.

В нем отмечается, что со стороны США "давление на Иран с тем, чтобы (руководство страны - ИФ) относилось к своему собственному народу с уважением и достоинством, не прекратится".

Под санкции, в частности, попал нынешний министр внутренних дел страны Абдолреза Рахмани Фазли.

"У нас есть основания полагать, что министр Рахмани Фазли предоставил неограниченные полномочия иранской полиции применять силу, которая может привести к летальным исходами, в отношении мирных протестующих и прохожих", - указывается в заявлении госсекретаря США.

Теги: #сша #санкции #иран
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