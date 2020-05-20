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21:27 20.05.2020

Японский космический корабль успешно выведен на орбиту - NASA

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Японский космический корабль успешно выведен на орбиту - NASA

Японский грузовой космический корабль HTV-9, стартовавший в среду, успешно вышел на заданную орбиту и направляется к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск автоматического космического корабля с помощью ракеты-носителя H-IIB был осуществлен в 20:31 с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

Корабль доставит на станцию около 4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС запланирована на 25 мая. Она будет осуществлена с помощью захвата сблизившегося со станцией "грузовика" автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим подведением его к стыковочному узлу американского модуля МКС Harmony.

Теги: #япония #космос #корабль #орбита
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