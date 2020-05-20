Некомпетентность Китая привела к сотням тысяч смертей во всем мире из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в среду вновь возложил ответственность на Китай за распространение коронавируса в мире, заявив, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности КНР.

"Некоторые чокнутые в Китае только что выпустили заявление, в котором обвиняют всех, кроме самого Китая, в вирусе, который убил сотни тысяч людей. Пожалуйста, объясните этим болванам, что именно "некомпетентность Китая", и только она, привела к массовому убийству людей во всем мире!" - написал он в твиттере.