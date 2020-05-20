Хорватия проведет парламентские выборы 5 июля

Хорватия запланировала парламентские выборы в стране на 5 июля, сообщают в среду западные СМИ.

"Президент республики решил организовать парламентские выборы в Хорватии 5 июля", - говорится в заявлении, распространённым офисом президента Зорана Милановича.

В парламенте Хорватии 151 место. Ранее на этой неделе он был распущен в преддверии новых выборов.

Население Хорватии составляет 4,2 млн человек, эту страну не так сильно затронул коронавирус, как другие европейские государства. В Хорватии скончалось 96 человек, заразившихся вирусом.

Власти страны настаивают на проведении выборов как можно скорее, поскольку опасаются второй волны коронавируса осенью 2020 года.