Суд ЕС отклонил иск Nord Stream на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран

Европейский суд (European Court of Justice) отклонил иск об обжаловании директивы, распространившей нормы Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, приходящие в Евросоюз из третьих стран.

"Суд объявляет, что иск Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, неприемлем для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении суда.

Суд постановил, что операторы газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" "ни в коем случае не имеют прямого отношения к этой директиве".

Оспариваемая директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для Nord Stream 2 AG это будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, цитируется в сообщении суда позиция истца. Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит его существенно пересмотреть контракт на транспорт с ООО "Газпром экспорт".

Суд решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Директива применяется правительствами стран - членов ЕС и они вправе делать из нее исключения на свое усмотрение. Суд также объявил, что нормы новой директивы распространяются на уже построенный и работающий "Северный поток 1" - как минимум в территориальных водах государства-члена.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" заявили: "Мы приняли к сведению постановление суда Европейского союза общей юрисдикции. Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток - 2". Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев".