Во Львовской области пресекли деятельности преступной группы, которая изготовляла и продавала амфетамин

Деятельность организованной преступной группы, которая наладила изготовление и продажу амфетамина, разоблачили сотрудники полиции Львовской области, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Оперативные мероприятия проходили при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области и процессуальном руководстве прокуратуры области.

По данным полиции, в октябре 2019 злоумышленники оборудовали в квартире во Львове лабораторию по изготовлению амфетамина, который в дальнейшем сбывали на территории Львовской и Киевской областей.

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 19 фактов продажи наркотиков общим весом около килограмма, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 300 тыс грн", – указно в сообщении.

В состав преступной группы входили семь жителей Львова, Киева и Бродов в возрасте от 26-ти до 47-ми лет. Трое из них организовали работу нарколаборатории, остальные занимались сбытом наркотиков. Четырех участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Украины.