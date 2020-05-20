Пандемия COVID-19 закончится тогда, когда появится вакцина - Меркель

Пандемия коронавируса COVID-19 закончится лишь тогда, когда появится вакцина и специальные механизмы лечения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством международных финансовых организаций (МВФ, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк).

"Мы считаем, что пандемия будет закончена тогда, когда появится вакцина и очень хорошие способы лечения. До тех пор мы должны будем жить с вирусом, поэтому очень важно воспринимать вакцину и медикаменты как важное общественное глобальное достояние, которое должно быть доступно всем", - сказала канцлер ФРГ журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, участники переговоров указали на то, что мировая экономика находится в состоянии "глубокой глобальной рецессии".