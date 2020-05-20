Три частных дома в Красногоровке были повреждены на днях вследствие обстрела российскими наемниками – штаб ООС

Три частных жилых дома в г.Красногоровка Донецкой области были повреждены несколькими днями ранее вследствие обстрела российскими наемниками, действующими на Донбассе, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, на днях, в результате минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома. По неподтвержденной информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, были существенно повреждены три частных дома местных жителей. Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отмечают, что "Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей - это характерно исключительно для российских оккупационных войск".

"При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса, безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными", - подчеркнули в штабе.