Нацсовет ветеранов при президенте должен заниматься и освобождением из плена, и решением социальных вопросов всех военнослужащих

Национальный совет ветеранов при президенте Украины должен заниматься широким кругом вопросов - от освобождения украинских граждан из плена до решения социальных вопросов как участников боевых действий, так и всех украинских военных, считает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в защите прав военнослужащих и ветеранов, участников боевых действий в Афганистане и АТО/ООС, член Нацсовета ветеранов Олег Чуйко.

"В офисе омбудсмена заканчивается подготовка доклада о правах и проблемах военнослужащих и ветеранов, где будет содержаться определенная систематизированная информация. И этот доклад может стать основой для решения многих крайне важных вопросов", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В качестве примера Чуйко привел необходимость выравнивания денежного обеспечения военнослужащих, несущих службу в Вооруженных силах Украины, подразделениях Национальной гвардии и работников Национальной полиции.

"Одним из крайне важных направлений, которым должен заниматься новосозданный совет ветеранов при президенте Украины, является вопрос освобождения украинских граждан из плена", - подчеркнул он.

По словам Чуйко, он планирует лично уделять вопросу освобождения пленных самое пристальное внимание.