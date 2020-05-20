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19:22 20.05.2020

Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая

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Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая

Индия частично возобновит внутренние пассажирские авиаперевозки начиная с 25 мая, спустя два месяца после приостановки всех рейсов в рамках ограничений, введенных для сдерживания темпов распространения коронавируса.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури написал на своей странице в Twitter в среду, что "операции возобновятся в скорректированном формате" начиная с понедельника.

По его словам, власти проинформировали авиакомпании и аэропорты о необходимости подготовиться к возобновлению внутренних рейсов. Между тем пока не ясно, сколько рейсов будет возобновлено и в какие города они будут осуществляться.

Пури не уточнил, когда Индия возобновит международные авиаперевозки, которые также были приостановлены в конце марта.

Теги: #полеты #возобновление #индия
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