Индия возобновит часть внутренних авиарейсов с 25 мая

Индия частично возобновит внутренние пассажирские авиаперевозки начиная с 25 мая, спустя два месяца после приостановки всех рейсов в рамках ограничений, введенных для сдерживания темпов распространения коронавируса.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури написал на своей странице в Twitter в среду, что "операции возобновятся в скорректированном формате" начиная с понедельника.

По его словам, власти проинформировали авиакомпании и аэропорты о необходимости подготовиться к возобновлению внутренних рейсов. Между тем пока не ясно, сколько рейсов будет возобновлено и в какие города они будут осуществляться.

Пури не уточнил, когда Индия возобновит международные авиаперевозки, которые также были приостановлены в конце марта.