События

18:11 20.05.2020

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

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На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17:00.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в среду вечером.

В ходе обстрелов российские наемники применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств при этом режим "тишина" соблюдался.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
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