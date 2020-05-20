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17:30 20.05.2020

Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой провести внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ, обвинения в обстрелах со стороны ВСУ не соответствует действительности

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Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой провести внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ, обвинения в обстрелах со стороны ВСУ не соответствует действительности

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников подчеркивает, что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

"С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова о данной инициативе

Резников отметил, что соответствующее обращение было подписано главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.

Теги: #ткг #обстрелы #резников #провокация
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