Днепропетровская ОГА совместно с "Укравтодором" восстановят обрушившийся в Никопольском районе мост – глава ОГА

Днепропетровская облгосадминистрация совместно с "Укравтодором" восстановят металлический автомобильный мост через реку Чертомлык в с.Алексеевка (Никопольский р-н), пролет которого обрушился во время проезда по нему фуры, груз которой в несколько раз превышал норму, сообщил глава области Александр Бондаренко.

"Движение транспорта по металлическому мосту через р.Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 тонн. Об этом уведомляют соответствующие дорожные знаки на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно скорее. Мост - на балансе "Укравтодора". Но восстанавливать его будем совместными усилиями", - цитирует главу Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко пресс-служба ОГА.

По его словам, совместная комиссия облгосадминистрации и службы автодорог области разработали схему удобного объезда. Сейчас ее согласовывают с полицией. К концу недели "Укравтодор" должен установить соответствующие дорожные знаки, что поможет сориентировать водителей транзитного транспорта. Местные уже сейчас следуют по объездным дорогам.

Металлический мост через р. Чертомлык расположен на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Он обрушился 20 мая около 10:00. Грузовик завис на конструкции моста, прицеп рухнул в воду. Сейчас автомобиль вытаскивают тяжелым автокраном. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщалось, "Укравтодор" пообещал в первую очередь отремонтировать мост, обрушившийся в среду в с.Алексеевка (Никопольский р-н Днепропетровской обл.) во время движения по нему грузового автомобиля.

"Сегодня во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский анонсировал разработанную нами Национальную программу восстановления мостов. Программа рассчитана на пять лет и планирует охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Уже в этом месяце планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, мост в Алексеевке должен быть восстановлен в первую очередь", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в "Телеграм-канале" агентства.

По данным "Укравтодора", мост относился к категории "ограниченно работоспособных". В Украине к этой категории относятся 27% из всех обследованных мостов.

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Ограничение скорости - до 30 км/час. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", - отмечает "Укравтодора".

Обрушившийся мост был построен в 1955 году, его длина: 151,92 м. Мост состоит из девяти железобетонных опор и восьми металлических секций. Владелец моста - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Согласно проведенному в 2017 году обследованию специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет.