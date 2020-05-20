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16:15 20.05.2020

Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

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Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Кабинет министров Украины разрешил работу городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов - с 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало решение по смягчению карантина с 22 мая", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что в тех регионах, где будут действовать послабления адаптивного карантина, с 22 мая можно будет проводить: спортивные соревнования до 50 лиц без зрителей, религиозные мероприятия (не более 1 человека на 10 кв. м).

Также будет разрешена работа общественного городского и пригородного транспорта, деятельность отелей (без ресторанов).

С 25 мая разработает метрополитен и детские сады.

Теги: #транспорт #карантин #шмыгаль #кабмин
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