Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Кабинет министров Украины разрешил работу городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов - с 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало решение по смягчению карантина с 22 мая", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что в тех регионах, где будут действовать послабления адаптивного карантина, с 22 мая можно будет проводить: спортивные соревнования до 50 лиц без зрителей, религиозные мероприятия (не более 1 человека на 10 кв. м).

Также будет разрешена работа общественного городского и пригородного транспорта, деятельность отелей (без ресторанов).

С 25 мая разработает метрополитен и детские сады.