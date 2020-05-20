Арестован киевлянин, подозреваемый в сбыте наркотиков стоимостью 2 млн грн - Андрей Крищенко

В Киеве суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотических веществ, стоимость которых на «черном» рынке составляет 2 млн грн. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции при оперативном сопровождении СБУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №2 на территории Дарницкого района. 37-летний местный житель перевозил в своем автомобиле пакет с 500 гр кокаина. Мужчина купил и хранил наркотик с целью дальнейшей перепродажи.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах. Санкция статьи — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 тыс. грн.

«Ведутся следственные действия с целью установить, у кого подозреваемый приобрел товар и по каким каналам планировал его сбыть. Эффективная борьба с наркопреступностью и защита, в первую очередь, молодых людей от подобных дельцов — одно из основных требований громады и задач полиции Киева» — сообщил Андрей Крищенко.