Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

Мэр Киева Виталий Кличко поручил КП "Киевпастранс" совместно с Укргазбанком (Киев) провести дополнительную публичную проверку всех предложений, поступивших городу от поставщиков автобусов большой и особо большой вместимости, в связи с появившейся в СМИ информацией отногсительно непрозрачности планируемой городом закупки 200 автобусов в лизинг, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

"В последнее время некоторые СМИ публиковали откровенно неправдивую информацию относительно прозрачности проведения лизинговых процедур. В частности, в отношении выбора поставщика автобусов для города (белорусский МАЗ – ИФ). Я понимаю, что сейчас политическая борьба преобладает над объективностью, а иногда и над здравым смыслом. Но не нужно делать заложниками этого киевлян и их комфорт. Эти 200 автобусов жизненно необходимы городу", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Городской голова напомнил: в марте этого года Киевсовет разрешил "Киевпастрансу" заключить с Укргазбанком договор на приобретение 200 больших автобусов.

"Сегодня финансовый лизинг с учетом бюджетных ограничений - единственная возможность обновления подвижного состава "Киевпастранса". Укргазбанк, 95% которого принадлежит государству, предложил наиболее выгодные условия финлизинга. Автобусы столица может получить уже осенью, а средства может отдать в течение следующих 3,5 лет", - отмечает Кличко.

Как сообщалось, планируется закупить 80 автобусов большой вместимости (длиной не менее 11,9 м) и 120 - особо большой (не менее 18,5 м). Срок лизинга - 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Стоимость лизинга - до EUR50 млн 720 тыс. (с учетом НДС в гривневом эквиваленте по официальному курсу гривни к евро, установленному НБУ на дату поставки каждого автобуса. Авансовый платеж - не более 20%, компенсация процентов - не более 11,5% годовых.

В Украине автобусы большой и особо большой вместимости выпускает, в частности, корпорация "Богдан". 12-метровые автобусы также есть в модельном ряду корпораций "Эталон" и "УкрАВТО".