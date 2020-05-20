Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

По факту обрушения части автомобильного моста в Никопольском районе Днепропетровской области правоохранители открыли три уголовных производства, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Сообщение об обвале конструкции поступило в Никопольский отдела полиции 20 мая в 10:00. Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке в среду днем.

Так, обвал моста произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура, в результате автомобиль завис над рекой. Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.