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14:22 20.05.2020

В московские больницы ежедневно поступает около 1 тыс. тяжелобольных с коронавирусом

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В московские больницы ежедневно поступает около 1 тыс. тяжелобольных с коронавирусом

Ежедневно столичные больницы принимают в среднем около 1000 зараженных коронавирусом, в этой ситуации надо внимательно следить за тем, что происходит, и в вопросах снятия режима ограничений действовать аккуратно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"У нас сегодня снизилась госпитализация, но при этом это все-таки одна тысяча человек в день поступает тяжелобольных. В этой ситуации мы должны за тем, что происходит, и аккуратно действовать", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем мэр отметил, что система здравоохранения Москвы сегодня действительно начала потихоньку разгружаться.

"Но при этом у нас количество тяжелых и крайне тяжелых больных, которые находятся в стационарах, составляет около 1700 человек. Это не ежедневно, а средняя статистика за последние три месяца. И она особо не снижается", - подчеркнул Собянин.

Он заявил, что число поступающих пациентов в московские больницы сегодня вышло на уровень месячной давности.

Теги: #рф #москва #коронавирус
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