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13:22 20.05.2020

В Никопольском районе обрушилась секция автомобильного моста – МВД

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В Никопольском районе обрушилась секция автомобильного моста – МВД

В 10.20 среды в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, во время движения грузового автомобиля "Iveco" по автомобильному мосту через Алексеевской залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста.

"По прибытию на место происшествия, представителем ГСЧС установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области", - сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают представители служб. Решается вопрос о привлечении специализированной техники.

Полицией организован объезд автотранспорта через село Старозаводское Никопольского района.

Причины разрушения моста устанавливается.

Теги: #обрушение #мост #мвд #днепропетровская_область
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