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12:40 20.05.2020

Экс-глава таможни Нефьодов обжалует свое увольнение в суде

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Экс-глава таможни Нефьодов обжалует свое увольнение в суде

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева, сообщила пресс-служба суда в среду.

"Нефьодов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Нефьодов, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни с последующим восстановлением на этой должности.

Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров по представлению министра финансов Сергея Марченко уволил главу Гостаможенной службы Нефьодова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов.

Ранее экс-глава Минфина Игорь Уманский назвал главной причиной своего увольнения намерение снять главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Нефьодова.

Теги: #суд #нефьодов
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