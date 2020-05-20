Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей - Кличко

Очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях столицы, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Относительно очагов, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек, среди которых обнаружили 3 инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, которых госпитализировали, а также 10 контактных лиц.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин, а жителям предоставили медицинское сопровождение. Два раза в день происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", - отметил Кличко.