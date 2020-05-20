Министр здравоохранения рекомендовал измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в офисах

Для организации работы офисных помещений необходимо придерживаться ряда противоэпидемических мер, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Если мы говорим об организации работы в офисных помещениях, то это доступ к работе после проведения температурного скрининга (если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис). Допуск к офисному помещению исключительно в масках или респираторах, обязательная обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в том или ином офисном помещении с точки зрения один человек на определенное количество метров. Эти все рекомендации существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19", - сказал он.