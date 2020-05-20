События

10:08 20.05.2020

Министр здравоохранения рекомендовал измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в офисах

1 мин читать
Министр здравоохранения рекомендовал измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в офисах

Для организации работы офисных помещений необходимо придерживаться ряда противоэпидемических мер, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Если мы говорим об организации работы в офисных помещениях, то это доступ к работе после проведения температурного скрининга (если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис). Допуск к офисному помещению исключительно в масках или респираторах, обязательная обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в том или ином офисном помещении с точки зрения один человек на определенное количество метров. Эти все рекомендации существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #офисы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 20.05.2020
Фракция «Батькивщины» в Раде ушла на самоизоляцию из-за подтверждения коронавируса у нардепа Мейдича

Фракция «Батькивщины» в Раде ушла на самоизоляцию из-за подтверждения коронавируса у нардепа Мейдича

10:15 20.05.2020
Количество больных Covid-19 за сутки уменьшилось в 13 областях Украины, еще в двух осталось неизменным – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки уменьшилось в 13 областях Украины, еще в двух осталось неизменным – СНБО

10:13 20.05.2020
Пациентские организации призывают обратиться к донорам с просьбой о гумпоставке лекарств из-за задержки госзакупок

Пациентские организации призывают обратиться к донорам с просьбой о гумпоставке лекарств из-за задержки госзакупок

09:57 20.05.2020
Людям с клиническими симптомами COVID-19 будут проводить ПЦР- и ИФА-тестирование - Степанов

Людям с клиническими симптомами COVID-19 будут проводить ПЦР- и ИФА-тестирование - Степанов

09:45 20.05.2020
Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму - Степанов

Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму - Степанов

09:45 20.05.2020
Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая в соответствии с критериями - Степанов

Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая в соответствии с критериями - Степанов

09:36 20.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще пять новых случаев COVID-19, выздоровели всего 82 человека

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще пять новых случаев COVID-19, выздоровели всего 82 человека

09:21 20.05.2020
В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

09:11 20.05.2020
Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

09:09 20.05.2020
Американские ученые разрабатывают обнаруживающие коронавирус маски

Американские ученые разрабатывают обнаруживающие коронавирус маски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АУДИОМАТЕРИАЛЫ ПРОКУРАТУРА ДЕРКАЧ

Офис генпрокурора открыл производство на основании заявления Деркача

СНБО КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за сутки уменьшилось в 13 областях Украины, еще в двух осталось неизменным – СНБО

ВСУ КОРОНАВИРУС

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще пять новых случаев COVID-19, выздоровели всего 82 человека

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели

ЮНЕСКО МУЗЕИ КОРОНАВИРУС

Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда из-за COVID-19 - ЮНЕСКО

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора открыл производство на основании заявления Деркача

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 323 тыс. человек, число инфицированных - 4,9 млн.

Киевские спасатели за сутки ликвидировали пожары легковых авто в трех районах столицы

Число жертв COVID-19 за сутки в Бразилии превысило 1 тыс. человек

В Днепре сгорел легковой автомобиль

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

На взятке в $2 тыс. США и 10 т зерна разоблачен подполковик СБУ

На День Киева заработают столичные фонтаны – КГГА

Экс-нардеп Сольвар предстанет перед судом по обвинению в незаконной компенсации за жилье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА