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09:45 20.05.2020

Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая в соответствии с критериями - Степанов

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Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая в соответствии с критериями - Степанов

Решение по ослаблению карантина по областям будет приниматься 21 мая по результатам соответствия эпидемической ситуации в областях определенным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Тот документ, который мы представляем сегодня на заседании правительства, будет предусматривать адаптивный карантин. Адаптивный карантин предусматривает критерии, и если область их проходит, то есть ослабления карантина. Если не соответствует критериям (заболеваемости, заполненности коек, количества тестирований), то область не переходит на другой этап", - сказал министр.

Степанов добавил, что показатели будут проанализированы 21 мая, чтобы с 22 мая вынести решение по областям.

"Показатели будут определяться 21 мая, чтобы с 22 мая определиться, переходит область в другой этап или нет. По состоянию на 18 мая это были области (по данным селекторного совещания с президентом, где министр заявил о восьми областях, которые не соответствуют критериям – ИФ) на Западе страны: Черновицкая, Волынская, Ривненская и др. Но решение будет приниматься непосредственно перед переходом на второй этап", - сказал он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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