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09:36 20.05.2020

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще пять новых случаев COVID-19, выздоровели всего 82 человека

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В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще пять новых случаев COVID-19, выздоровели всего 82 человека

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды, 20 мая, зафиксировано еще пять новых случаев заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже 82 человека, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 20 мая в Вооруженных силах Украины болеет 45 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Facebook в среду утром.

Так, четыре военнослужащих (Киевская область – 3 человека, Одесская область – 1 человек) и один сотрудник ВСУ из Киевской области лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние их здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 143 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 39 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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